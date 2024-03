HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Jahreszahlen hätten den vorab berichteten entsprochen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Unternehmens aus der Bildverarbeitungsbranche seien jedoch in Vorwegnahme eines schwachen ersten Quartals von Vorsicht geprägt./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



