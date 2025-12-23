EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

23.12.2025

Frankfurt am Main, 23. Dezember 2025



Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat heute sämtliche ihrer indirekt über die BCM Erste Beteiligungs GmbH gehaltenen Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH („Bikeleasing“) an die DECATHLON PULSE SAS, eine Gesellschaft der französischen DECATHLON Gruppe, verkauft.



Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht noch unter dem Vorbehalt der Vollzugsbedingungen, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen Freigaben sowie dem erfolgreichen Abschluss des erforderlichen Inhaberkontrollverfahrens durch DECATHLON und der Zustimmung der Hauptversammlung der Brockhaus Technologies. Mit dem Vollzug der Transaktion trennt sich Brockhaus Technologies von der 2021 erworbenen Beteiligung an der digitalen Plattform für Mitarbeiter Benefits, Bikeleasing.



Der Kaufvertrag sieht eine Unternehmensbewertung von Bikeleasing in Höhe von € 525 Mio. vor. Der Kaufpreis für die Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH wird zum Stichtag des Closings (vsl. H1 2026) unter Berücksichtigung der zu diesem Tag vorhandenen Barmittel, Finanzschulden sowie des Standes des Nettoumlaufvermögens des Teilkonzerns Bikeleasing berechnet (Closing Accounts-Konzept). Auf Basis der Konzernzahlen der Bikeleasing-Gruppe zum 30. September 2025 ergibt eine Beispielberechnung einen anteiligen Kaufpreis für die der Brockhaus Technologies zuzurechnenden Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH in Höhe von ca. € 240 Mio. Dieser kann allerdings aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Closing-Stichtag noch variieren.

Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



