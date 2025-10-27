Exasol Aktie

WKN DE: A0LR9G / ISIN: DE000A0LR9G9

27.10.2025 10:15:33

EQS-Adhoc: Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an – Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert

EQS-Ad-hoc: Exasol AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an – Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert

27.10.2025 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an – Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert

Nürnberg, 27. Oktober 2025: Der Vorstand der Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) hat heute aufgrund einer schneller als bislang angenommenen Reduzierung des Geschäftsvolumens in Nicht-Fokus-Branchen sowie der Verschiebung von Vertragsabschlüssen in Fokus-Branchen in das Geschäftsjahr 2026 die Prognose für den Annual Recurring Revenue (ARR) im Geschäftsjahr 2025 angepasst.

Das Unternehmen rechnet nun mit einem Rückgang des ARR im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (zuvor: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich).

Die Umsatzprognose für 2025 wird unverändert bestätigt. Exasol erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Prognose wird am oberen Ende präzisiert und liegt nun in einem Korridor von 3,5 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro (bisher: 3,0 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro).

IR und Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel: +49 89 125 09 0333
E-Mail: ir@exasol.com



Ende der Insiderinformation

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EXASOL AG
Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.exasol.com
ISIN: DE000A0LR9G9
WKN: A0LR9G
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2218752

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218752  27.10.2025 CET/CEST

