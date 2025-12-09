KAP Aktie
WKN: 620840 / ISIN: DE0006208408
|
09.12.2025 16:47:43
EQS-Adhoc: KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW S6 GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN
|
EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Finanzierung
KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW S6 GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN
Fulda, 09. 12. 2025 – Die KAP AG ("Gesellschaft" oder "KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), bestätigt aufgrund von Presseanfragen, dass sich die Gesellschaft in Verhandlungen mit den Banken zur Unterstützung des umfassenden Transformationsprozesses und der Refinanzierung der KAP-Gruppe befindet. Zu den Bedingungen der Refinanzierung gehört auch die Erstellung eines IDW-S6-Sanierungsgutachtens (S6-Gutachten).
Über die weiteren Entwicklungen, insbesondere die im Rahmen des Refinanzierungskonzepts vorgesehenen Maßnahmen, wird die Gesellschaft den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
Der Vorstand
Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations:
Ende der Insiderinformation
09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KAP AG
|Edelzeller Straße 44
|36043 Fulda
|Deutschland
|Telefon:
|06611030
|Fax:
|0661103830
|E-Mail:
|office@kap.de
|Internet:
|www.kap.de
|ISIN:
|DE0006208408
|WKN:
|620840
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2242664
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2242664 09.12.2025 CET/CEST
Analysen zu KAP AGmehr Analysen
