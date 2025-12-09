EQS-Adhoc: KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW S6 GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN

EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Finanzierung

KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW S6 GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN

Fulda, 09. 12. 2025 – Die KAP AG ("Gesellschaft" oder "KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), bestätigt aufgrund von Presseanfragen, dass sich die Gesellschaft in Verhandlungen mit den Banken zur Unterstützung des umfassenden Transformationsprozesses und der Refinanzierung der KAP-Gruppe befindet. Zu den Bedingungen der Refinanzierung gehört auch die Erstellung eines IDW-S6-Sanierungsgutachtens (S6-Gutachten).

Über die weiteren Entwicklungen, insbesondere die im Rahmen des Refinanzierungskonzepts vorgesehenen Maßnahmen, wird die Gesellschaft den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

Der Vorstand