KAP Aktie

WKN: 620840 / ISIN: DE0006208408

09.12.2025 16:47:43

EQS-Adhoc: KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW S6 GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN

EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Finanzierung
KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW S6 GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN

09.12.2025 / 16:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW S6 GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN

Fulda, 09. 12. 2025 – Die KAP AG ("Gesellschaft" oder "KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), bestätigt aufgrund von Presseanfragen, dass sich die Gesellschaft in Verhandlungen mit den Banken zur Unterstützung des umfassenden Transformationsprozesses und der Refinanzierung der KAP-Gruppe befindet. Zu den Bedingungen der Refinanzierung gehört auch die Erstellung eines IDW-S6-Sanierungsgutachtens (S6-Gutachten).

Über die weiteren Entwicklungen, insbesondere die im Rahmen des Refinanzierungskonzepts vorgesehenen Maßnahmen, wird die Gesellschaft den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

Der Vorstand

 

Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations:
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
investorrelations@kap.de
+49 661 103 327



Ende der Insiderinformation

09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KAP AG
Edelzeller Straße 44
36043 Fulda
Deutschland
Telefon: 06611030
Fax: 0661103830
E-Mail: office@kap.de
Internet: www.kap.de
ISIN: DE0006208408
WKN: 620840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2242664

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242664  09.12.2025 CET/CEST

