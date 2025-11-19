SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich

Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,71 Prozent fester bei 17 265,72 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,224 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,340 Prozent stärker bei 17 202,23 Punkten, nach 17 143,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 273,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 161,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,790 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SPI 17 361,83 Punkte auf. Der SPI lag vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 16 957,70 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 15 375,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,26 Prozent aufwärts. 17 689,35 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell PolyPeptide (+ 5,24 Prozent auf 23,10 CHF), VAT (+ 4,12 Prozent auf 323,20 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4,07 Prozent auf 14,32 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,00 Prozent auf 0,78 CHF) und DOTTIKON ES (+ 3,44 Prozent auf 315,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Zwahlen et Mayr SA (-9,88 Prozent auf 146,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,41 Prozent auf 0,14 CHF), ams-OSRAM (-5,26 Prozent auf 7,84 CHF), Carlo Gavazzi (-5,21 Prozent auf 154,50 CHF) und GAM (-5,00 Prozent auf 0,16 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 203 321 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 258,014 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

2025 weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,94 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

