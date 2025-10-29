PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
|
29.10.2025 13:47:43
EQS-Adhoc: PSI erwartet im Geschäftsjahr 2025 höhere Einmalaufwendungen
|
EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
PSI erwartet im Geschäftsjahr 2025 höhere Einmalaufwendungen
Ende der Insiderinformation
29.10.2025 CET/CEST
|
2220068 29.10.2025 CET/CEST
