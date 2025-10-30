EQS-News: PSI mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen im dritten Quartal

PSI Software Aktie
PSI mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen im dritten Quartal
PSI Software SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
PSI mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen im dritten Quartal
Berlin, 30. Oktober 2025 – Der PSI-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 den Auftragseingang um 35,9 % auf 269 Millionen Euro gesteigert (30.09.2024: 198 Millionen Euro). Der Auftragsbestand am 30.09.2025 lag mit 188 Millionen Euro trotz der Veräußerung des Geschäftsbereichs Mobility auf Vorjahresniveau (30.09.2024: 188 Millionen Euro). Der Konzernumsatz wurde um 14,8 % auf 203,6 Millionen Euro gesteigert (30.09.2024: 177,4 Millionen Euro). Das um Kosten für Restrukturierung sowie Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Abschluss des Investment Agreements mit Warburg Pincus bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) lag mit 5,8 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen, das unbereinigte Betriebsergebnis (EBIT) war aufgrund der Einmalaufwendungen mit -20,4 Millionen Euro negativ, nachdem es im Vorjahreszeitraum durch den Cyberangriff belastet war (30.09.2024: -19,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis lag entsprechend bei -26,3 Millionen Euro (30.09.2024: -24,1 Millionen Euro).
