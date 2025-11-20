TAKKT Aktie
WKN: 744600 / ISIN: DE0007446007
|
20.11.2025 08:19:33
EQS-Adhoc: TAKKT AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik
|
EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Dividende
Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik
Kontakt:
Benjamin Bühler
Head of Investor Relations
investor@takkt.de
+49 711 3465 8223
Ende der Insiderinformation
20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 3465 80
|Fax:
|+49 (0)711 3465 8104
|E-Mail:
|investor@takkt.de
|Internet:
|www.takkt.de
|ISIN:
|DE0007446007
|WKN:
|744600
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2233012
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2233012 20.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TAKKT AGmehr Nachrichten
Analysen zu TAKKT AGmehr Analysen
|13.02.25
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|28.10.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|22.07.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|15.02.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|13.02.25
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|28.10.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|22.07.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|15.02.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|13.02.25
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|28.10.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|22.07.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|15.02.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAKKT AG
|3,76
|-5,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.