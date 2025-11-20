TAKKT Aktie

WKN: 744600 / ISIN: DE0007446007

20.11.2025 08:19:33

EQS-Adhoc: TAKKT AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik

EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Dividende
TAKKT AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik

20.11.2025 / 08:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik

Auf Grundlage der aktuellen Mehrjahresplanung erwartet der TAKKT-Vorstand, dass aus den jährlichen Werthaltigkeitstests ein Wertminderungsbedarf auf Geschäfts- oder Firmenwerte im Volumen von rund 125 Millionen Euro resultieren wird. Dies betrifft die Cash Generating Units Cenbert (FoodService Division), Displays2go und National Business Furniture (beide Office Furniture & Displays Division). Ursache für die geringeren Planungserwartungen sind das weiterhin schwierige und volatile Marktumfeld in den USA, insbesondere in Folge der Zollstreitigkeiten. Die Wertminderungen sind nicht zahlungswirksam, werden aber zu einem deutlich negativen Ergebnis je Aktie führen. Die Eigenkapitalquote wird nach den Wertminderungen voraussichtlich im mittleren Bereich des Zielkorridors von 30 bis 60 Prozent liegen. Die Prognose der Umsatz-, EBITDA- und Cashflow-Entwicklung für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert.

Angesichts der aktuellen Planungserwartungen hat der TAKKT Vorstand heute zudem beschlossen, die Dividendenpolitik anzupassen. Die bisherige Dividendenpolitik sah die Ausschüttung einer Basisdividende von 0,60 Euro je Aktie vor. Vorstand und Aufsichtsrat werden Anfang des kommenden Jahres über eine neue Dividendenpolitik beraten und entscheiden. Diese wird voraussichtlich einen Ausschüttungsbetrag vorsehen, der unter den aktuellen Markterwartungen liegt (Konsensschätzung der Analysten bei 0,35 Euro je Aktie).


Kontakt:
Benjamin Bühler
Head of Investor Relations
investor@takkt.de
+49 711 3465 8223


Ende der Insiderinformation

20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 3465 80
Fax: +49 (0)711 3465 8104
E-Mail: investor@takkt.de
Internet: www.takkt.de
ISIN: DE0007446007
WKN: 744600
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2233012

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2233012  20.11.2025 CET/CEST

13.02.25 TAKKT Hold Warburg Research
28.10.24 TAKKT Hold Warburg Research
22.07.24 TAKKT Hold Warburg Research
02.04.24 TAKKT Hold Warburg Research
15.02.24 TAKKT Hold Warburg Research
