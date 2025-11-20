TAKKT Aktie

WKN: 744600 / ISIN: DE0007446007

20.11.2025 08:19:33

EQS-Adhoc: TAKKT AG: Non-cash impairment charges and revision of dividend policy

EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Key word(s): Dividend
TAKKT AG: Non-cash impairment charges and revision of dividend policy

20-Nov-2025 / 08:19 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Non-cash impairment charges and revision of dividend policy

Based on current multi-year planning, the TAKKT Management Board expects the annual impairment tests to result in an impairment charge on goodwill of around EUR 125 million. This affects the cash-generating units Cenbert (FoodService Division), Displays2go and National Business Furniture (both Office Furniture & Displays Division). The reason for the lower planning expectations is the continuing difficult and volatile market environment in the US, particularly as a result of tariff disputes. The impairments are not cash-effective but will lead to significantly negative earnings per share. After the impairments, the equity ratio is expected to be in the middle of the target range of 30 to 60 percent. The forecast for sales, EBITDA, and cash flow development for the current fiscal year remains unchanged.

In view of current planning expectations, the TAKKT Management Board also decided today to revise its dividend policy. The previous dividend policy stipulated the payment of a base dividend of EUR 0.60 per share. The Management Board and Supervisory Board will discuss and decide on a new dividend policy at the beginning of next year. It is expected that the new policy will provide for a payout amount below current market expectations (analysts’ consensus estimate at EUR 0.35 per share).


Contact:
Benjamin Bühler
Head of Investor Relations
investor@takkt.de
+49 711 3465 8223


End of Inside Information

20-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Germany
Phone: +49 (0)711 3465 80
Fax: +49 (0)711 3465 8104
E-mail: investor@takkt.de
Internet: www.takkt.de
ISIN: DE0007446007
WKN: 744600
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2233012

 
End of Announcement EQS News Service

2233012  20-Nov-2025 CET/CEST

