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30.04.2026 09:37:04

EQS-Adhoc: Wechsel im Aufsichtsrat der PNE AG

EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Personalentscheidungen / Vorstand
Wechsel im Aufsichtsrat der PNE AG

30.04.2026 / 09:37 CET/CEST
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Ad hoc-Meldung

Wechsel im Aufsichtsrat der PNE AG

Cuxhaven, 30. April 2026 – Zum 20. Mai 2026 wird der Vorsitz im Aufsichtsrat der PNE AG voraussichtlich wechseln. Das ist das Ergebnis der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats. Hintergrund ist, dass der Finanzvorstand, Harald Wilbert, seinen Wunsch kommuniziert hatte, aus persönlichen Gründen vorzeitig aus dem Amt auszuscheiden. Der Aufsichtsrat hat einem Ausscheiden aus dem Amt zum Ablauf des 5. Juni 2026 zugestimmt.

Die Position des CFO soll zunächst interimistisch besetzt werden. Geplant ist, dass Dirk Simons zum 20. Mai 2026 in den Vorstand entsandt wird und die Funktion bis zum 19. Mai 2027 übernehmen wird. In diesem Fall steht Dirk Simons nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung. Das Aufsichtsratsmitglied Marcel Egger hat sich bereit erklärt, den Vorsitz für den Fall seiner Wahl durch den Aufsichtsrat zu übernehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die möglichen Änderungen noch entsprechender Einigungen mit den jeweiligen Personen und entsprechender Beschlüsse der zuständigen Organe bedürfen.


Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2318568  30.04.2026 CET/CEST

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