WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

29.05.2026 19:45:03

EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Aktienrückkaufprogramm – Änderungsmeldung
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.05.2026 / 19:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Aktienrückkaufprogramm – Änderungsmeldung

Temporäre Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung 2026

Linz, am 29. Mai 2026 – Die Fabasoft AG hat mit Ad hoc-Mitteilung vom 20. April 2026 und Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 21. April 2026 ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, welches seit dem 22. April 2026 durchgeführt wird. Hierbei hat die Gesellschaft darauf hingewiesen, dass der Vorstand der Fabasoft AG das Aktienrückkaufprogramm im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit beenden, aussetzen und wieder aufnehmen kann. Weiters hat der Vorstand eine vorübergehende Aussetzung für den Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis 13. Juli 2026 (jeweils einschließlich) mitgeteilt.

Der Vorstand hat heute entschieden, den Zeitraum für die vorübergehende Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms bereits mit Wirkung zum 31. Mai 2026 bei gleichbleibendem Enddatum vorzunehmen, so dass für den Zeitraum vom 31. Mai 2026 bis zum 13. Juli 2026 (jeweils einschließlich) keine Fabasoft Aktien zurückgekauft werden. Dies liegt nur darin begründet, die rechtssichere Festsetzung des Bestands an eigenen Aktien im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung 2026 abzusichern.

Die ordentliche Hauptversammlung der Fabasoft AG findet am 8. Juli 2026 statt.

 

Kontakt:
Mag. Klaus Fahrnberger
Investor Relations Manager
E-Mail: ir@fabasoft.com
Telefon: +43 732 60 61 62 0

 

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)


29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet: www.fabasoft.com

 
