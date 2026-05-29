Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
29.05.2026 19:45:03
EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Aktienrückkaufprogramm – Änderungsmeldung
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Der Vorstand hat heute entschieden, den Zeitraum für die vorübergehende Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms bereits mit Wirkung zum 31. Mai 2026 bei gleichbleibendem Enddatum vorzunehmen, so dass für den Zeitraum vom 31. Mai 2026 bis zum 13. Juli 2026 (jeweils einschließlich) keine Fabasoft Aktien zurückgekauft werden. Dies liegt nur darin begründet, die rechtssichere Festsetzung des Bestands an eigenen Aktien im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung 2026 abzusichern.
Die ordentliche Hauptversammlung der Fabasoft AG findet am 8. Juli 2026 statt.
Kontakt:
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
29.05.2026 CET/CEST
|Deutsch
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|www.fabasoft.com
2336224 29.05.2026 CET/CEST
Analysen zu Fabasoft AG
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|17.02.25
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
