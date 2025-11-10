Fabasoft Aktie
|14,55EUR
|0,30EUR
|2,11%
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
Fabasoft buy
Die Analysten von Warburg Research haben ihre Empfehlung "Buy" für die Aktien der Fabasoft in Reaktion auf die jüngst bekannt gegebenen Halbjahresergebnisse bestätigt. Das Kursziel von 30,0 Euro wurde ebenfalls unverändert belassen. An der Frankfurter Börse notierten Fabasoft-Aktien am Montag zu Mittag unverändert bei 14,50 Euro.
In seiner aktuellen Studie erläutert Warburg-Analyst Felix Ellmann, dass die Ergebinsprognosen lediglich geringfügig angepasst worden sind. Die Warburg-Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 einen Gewinn von 0,84 Euro/Aktie (bisher 0,81). Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 0,96 (bisher 0,95) bzw. 1,07 (bisher 1,06) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten die Experten mit 0,15 Euro für das Geschäftsjahr 2024/25 und jeweils 0,25 Euro in den beiden Folgejahren.
Analysierendes Institut Warburg Research
moe/szk
ISIN AT0000785407 WEB http://www.fabasoft.com/
AFA0050 2025-11-10/12:22
|Zusammenfassung: Fabasoft AG buy
|
Unternehmen:
Fabasoft AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
14,45 €
|
Abst. Kursziel*:
107,61%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
14,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106,19%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fabasoft AGmehr Nachrichten
|
10:30
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:30
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.11.25
|Fabasoft-Aktie dreht dennoch klar ins Minus: Deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr (APA)
|
07.11.25
|EQS-News: Fabasoft AG: Fabasoft increases revenue and earnings in the first half of 2025/2026 (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-News: Fabasoft AG: Fabasoft steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025/2026 (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AGmehr Analysen
|12:22
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|17.02.25
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.11.24
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|12.06.24
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|12:22
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|17.02.25
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.11.24
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|12.06.24
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|12:22
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|17.02.25
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.11.24
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|12.06.24
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|14,55
|2,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|12:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:43
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:10
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:05
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|11:05
|Roche Buy
|UBS AG
|11:03
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:02
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:43
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10:36
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|10:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07:45
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:04
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.