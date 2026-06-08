Die Analysten von Warburg Research haben das Kursziel für Fabasoft-Aktien in Höhe von 24,00 Euro nach guten Jahreszahlen bestätigt und auch das Anlagevotum "Buy" beibehalten. Zum Vergleich: In Frankfurt notierten Fabasoft-Titel am Montagvormittag bei 13,40 Euro.

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat vergangene Woche sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis Zuwächse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 bekanntgegeben. Das wurde von den Analysten von Warburg Research honoriert.

"Trotz kontinuierlicher Investitionen in den Ausbau der Fabasphere-Plattform und verstärkter Vertriebs- und Marketingaktivitäten in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld erzielte das Unternehmen starke Ergebnisse", erklärt Warburg-Analyst Felix Ellmann in seinem Bericht. Ebenso würde die vorgeschlagene Dividende je Aktie (DPS) von 0,50 EUR für das Geschäftsjahr 2025/26 ein starkes Geschäftsjahr und eine solide Liquiditätslage widerspiegeln.

Die Warburg-Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2026/27 der Fabasoft einen Gewinn von 0,91 Euro/Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 1,01 bzw. 1,12 Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten die Experten mit 0,25 Euro für das Geschäftsjahr 2026/27 und ebenso jeweils 0,25 Euro in den beiden Folgejahren.

Analysierendes Institut Warburg Research

moe/rst

ISIN AT0000785407 WEB http://www.fabasoft.com/

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