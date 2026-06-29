IVU Traffic Aktie

IVU Traffic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

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29.06.2026 14:21:33

EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm
IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.06.2026 / 14:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IVU Traffic Technologies AG

 

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 3. Zwischenmeldung

 

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 22.06.2026 bis einschließlich 26.06.2026 insgesamt 12.156 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,2799 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

 

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

 

Datum Gesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
22.06.2026 2.475 20,2986
23.06.2026 2.555 20,4648
24.06.2026 2.422 20,3490
25.06.2026 2.386 20,3225
26.06.2026 2.318 19,9647
Summe 12.156 20,2799

 

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

 

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 30.695 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

 

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

 

Berlin, 29. Juni 2026

Der Vorstand


29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet: www.ivu.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2356106  29.06.2026 CET/CEST

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