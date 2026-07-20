IVU Traffic Aktie

IVU Traffic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

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20.07.2026 10:32:23

EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm
IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.07.2026 / 10:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IVU Traffic Technologies AG
  Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 6. Zwischenmeldung
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 13.07.2026 bis einschließlich 17.07.2026 insgesamt 8.948 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 21,4647 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:
 
Datum Gesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
13.07.2026 1.995 21,6128
14.07.2026 617 21,3867
15.07.2026 2.439 21,3442
16.07.2026 1.560 21,5506
17.07.2026 2.337 21,4273
Summe 8.948 21,4647

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 63.328 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 20. Juli 2026
Der Vorstand

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet: www.ivu.de
LEI Code: 3912003JRJW9PA9BPQ22

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2368458  20.07.2026 CET/CEST

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