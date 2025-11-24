WashTec Aktie

WashTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 09:00:03

EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 3. Zwischenmeldung
WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

24.11.2025 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Augsburg, den 24. November 2025

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 hat die WashTec AG insgesamt 4.207 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Datum Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
17. November 2025 643 43,8689
18. November 2025 765 43,7303
19. November 2025 854 43,7211
20. November 2025 960 43,8431
21. November 2025 985 43,9904

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 9.641 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (ir.washtec.de).

WashTec AG
Der Vorstand

24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet: www.washtec.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2234572  24.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WashTec AGmehr Nachrichten