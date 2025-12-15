EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 6. Zwischenmeldung

WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.12.2025 / 09:16 CET/CEST

Im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 hat die WashTec AG insgesamt 7.389 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 8. Dezember 2025 1.365 47,6185 9. Dezember 2025 1.470 47,4822 10. Dezember 2025 1.409 46,8253 11. Dezember 2025 1.545 46,5097 12. Dezember 2025 1.600 46,1313

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 27.701 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (



WashTec AG

Der Vorstand

