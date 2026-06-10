EQS-DD: Bajaj Mobility AG: Mag. Petra Preining, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.06.2026 / 12:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Mag. Vorname: Petra Nachname(n): Preining

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Bajaj Mobility AG

b) LEI

5299008TBI1EUJJSWP89

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Erwerb

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18,93 EUR 5.000,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 18,93 EUR 5.000,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

09.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: WBAH – Wiener Börse AG Amtlicher Handel MIC: XWBO

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

10.06.2026 CET/CEST

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