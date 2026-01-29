Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
|
29.01.2026 13:46:03
EQS-DD: Basler AG: Prof. Dr. Mirja Steinkamp, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler AG
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|Internet:
|www.baslerweb.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103028 29.01.2026 CET/CEST
