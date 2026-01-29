Basler Aktie

Basler Aktie

WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

29.01.2026 13:46:03

EQS-DD: Basler AG: Prof. Dr. Mirja Steinkamp, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.01.2026 / 13:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Mirja
Nachname(n): Steinkamp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Basler AG

b) LEI
5299006OKY4JQTOWH448 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,16 EUR 51.825,12 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
16,1600 EUR 51.825,1200 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Basler AG
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Internet: www.baslerweb.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103028  29.01.2026 CET/CEST





