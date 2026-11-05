Basler Aktie
|25,10EUR
|1,75EUR
|7,49%
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach endgültigen Geschäftszahlen von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der angespannten Versorgungslage bei Bauteilen habe der Bildverarbeitungsspezialist erneut ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Umsatz, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Und trotz der starken konjunkturellen Dynamik würden die Aktien nahe ihres Zehnjahrestiefs bewertet, was ungerechtfertigt sei./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,00 €
|
Abst. Kursziel*:
32,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,47%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Basler AG
|
12:27
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Basler auf 33 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.at)
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04.11.26
|EQS-News: 9-month result for 2026: Basler reports significant growth in sales and earnings; 2026 forecast raised (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-News: 9-Monatsergebnis 2026: Basler steigert Umsatz und Ergebnis deutlich, Prognose für 2026 angehoben (EQS Group)
|
03.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|26.08.26
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|24.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|25,20
|7,92%
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|12:26
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|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
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|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
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|11:16
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|10:51
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|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
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