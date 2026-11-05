Basler Aktie
|24,80EUR
|1,45EUR
|6,21%
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die starke Geschäftsdynamik des Bildverarbeitungsspezialisten unterstrichen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,75 €
|
Abst. Kursziel*:
25,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Basler AG
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Basler auf 33 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
04.11.26
|EQS-News: 9-month result for 2026: Basler reports significant growth in sales and earnings; 2026 forecast raised (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-News: 9-Monatsergebnis 2026: Basler steigert Umsatz und Ergebnis deutlich, Prognose für 2026 angehoben (EQS Group)
|
03.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|25,40
|8,78%
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|11:36
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|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
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|SAF-HOLLAND Buy
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|RBC Capital Markets
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