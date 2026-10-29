Basler Aktie
|24,20EUR
|2,75EUR
|12,82%
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler nach Zahlen und einer erneuten Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Bildverarbeitungsspezialist habe im dritten Quartal herausragend abgeschnitten und damit den Sorgen um Lieferengpässe getrotzt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Die Ebit-Marge habe sich mehr als verdoppelt, gestützt durch ein starkes operatives Geschäft, eine hohe Kapazitätsauslastung, Effizienzsteigerungen und einige positive Einmaleffekte./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,65 €
|
Abst. Kursziel*:
33,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,83%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|24,20
|12,82%
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|JP Morgan Chase & Co.
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|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
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