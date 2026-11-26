Basler Aktie
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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Basler nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Bildverarbeitungsspezialist habe ein weiteres Ausnahmequartal hinter sich und zudem die Jahresziele schon zum dritten Mal angehoben, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten bleibe gut vorhersagbar, und das Management halte den Aufwärtszyklus für fundamental gesünder als im Jahr 2022./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,30 €
|
Abst. Kursziel*:
39,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,47%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
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|05.11.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
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