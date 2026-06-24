Basler Aktie
|28,95EUR
|-1,60EUR
|-5,24%
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
Basler Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 25 auf 30 Euro angehoben, die Aktien nach der jüngsten Kursrally aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Auftragsdynamik des Spezialisten für Bildverarbeitungslösungen sei inzwischen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hält er für wahrscheinlich. Er erinnerte aber daran, dass sich die Aktien seit dem Bericht zum ersten Quartal bereits verdoppelt haben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Hold
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29,15 €
|
Abst. Kursziel*:
2,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Basler AG
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Basler auf 'Hold' - Ziel hoch auf 30 Euro (dpa-AFX)
|
09:30
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
23.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt (finanzen.at)
|
23.06.26
|XETRA-Handel SDAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.06.26
|EQS-News: Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu (EQS Group)
Analysen zu Basler AG
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|28,95
|-5,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:53
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:52
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|08:17
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|06:48
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research