EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.07.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jan-Christian Nachname(n): Heins

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Circus SE

b) LEI

98450020CA9F13FUED64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,1450 EUR 501,9300 EUR 2,1500 EUR 7.314,3000 EUR 2,1550 EUR 1.991,2200 EUR 2,1600 EUR 950,4000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,1516 EUR 10.757,8500 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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