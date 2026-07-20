Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
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20.07.2026 11:30:45
EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstraße 21
|80807 München
|Deutschland
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|LEI Code:
|98450020CA9F13FUED64
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106116 20.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Akt
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