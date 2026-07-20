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WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355

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20.07.2026 11:30:45

EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.07.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Jan-Christian
Nachname(n): Heins

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Circus SE

b) LEI
98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,1450 EUR 501,9300 EUR
2,1500 EUR 7.314,3000 EUR
2,1550 EUR 1.991,2200 EUR
2,1600 EUR 950,4000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,1516 EUR 10.757,8500 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
Taunusstraße 21
80807 München
Deutschland
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
LEI Code: 98450020CA9F13FUED64



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106116  20.07.2026 CET/CEST





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