EQS-News: DATAGROUP leitet Delisting-Verfahren an der Börse München ein

16.12.2025 / 12:00 CET/CEST

DATAGROUP leitet Delisting-Verfahren an der Börse München ein

Pliezhausen, 16. Dezember 2025 – Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) haben heute beschlossen, kurzfristig bei der Börse München den Antrag auf Widerruf der Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr zu stellen (Delisting). Mit diesem Schritt soll die Gesellschaft künftig als privates Unternehmen mit größerer strategischer Flexibilität agieren können.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Delisting weist DATAGROUP darauf hin, dass Anleger keine Möglichkeit haben werden, ihre Aktien jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines Delisting-Angebots zu verkaufen, wie es bei Aktien, die zum regulierten Markt zugelassen sind, vorgesehen ist. Diese Option besteht hier ausdrücklich nicht. Aktionäre, die ihre Anteile verkaufen möchten, sollten daher erwägen, dies vor der Beendigung der Börsennotiz zu tun.

Aktionäre, die weiterhin investiert bleiben, müssen damit rechnen, dass ihre Aktien nach dem Delisting voraussichtlich nur noch eingeschränkt oder möglicherweise gar nicht mehr frei veräußert werden können, da das Handelsvolumen deutlich sinken dürfte, und davon auszugehen ist, dass die Handelsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt sein werden.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

Presse / Investor*innen Kontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de