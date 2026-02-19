Datron Aktie
WKN DE: A0V9LA / ISIN: DE000A0V9LA7
|
19.02.2026 10:55:42
EQS-DD: DATRON AG: Dr. Arne Brüsch, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATRON AG
|Am Innovationsfeld 1
|64372 Ober-Ramstadt
|Deutschland
|Internet:
|www.datron.de
