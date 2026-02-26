H2APEX Group SCA Registered Shs Aktie

WKN DE: A0YF5P / ISIN: LU0472835155

26.02.2026 13:52:04

EQS-DD: H2APEX Group SCA: Endurance Fund Ltd., Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.02.2026 / 13:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Endurance Fund Ltd.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Terschluse
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
H2APEX Group SCA

b) LEI
391200TZVOLI3RYBWS74 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: LU0472835155

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,20 EUR 1.127.550,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,20 EUR 1.127.550,60 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: H2APEX Group SCA
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet: www.h2apex.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103424  26.02.2026 CET/CEST





