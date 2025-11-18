EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Andreas Thun, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.11.2025 / 13:48 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Thun

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 44,3000 EUR 16.036,60 EUR 44,4000 EUR 18.470,40 EUR 44,5000 EUR 6.942,00 EUR 44,6000 EUR 56.463,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 44,5057 EUR 97.912,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

