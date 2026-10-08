JDC Group Aktie

JDC Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9N3 / ISIN: DE000A0B9N37

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08.10.2026 14:14:42

EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.10.2026 / 14:14 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Ramona
Last name(s): Evens

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
JDC Group AG

b) LEI
391200HVYXFJ2R1BIN92 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0B9N37

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
16.6156 EUR 24,923.40 EUR
16.50275 EUR 13,202.20 EUR
16.365438 EUR 13,092.35 EUR
16.746 EUR 13,396.80 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
16.5679 EUR 64,614.7500 EUR

e) Date of the transaction
08/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Germany
Internet: http://www.jdcgroup.de
LEI Code: 391200HVYXFJ2R1BIN92



 
End of News EQS News Service




107432  08.10.2026 CET/CEST





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JDC Group AG 16,75 3,72% JDC Group AG

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