learnd Aktie
WKN DE: A3CS4Z / ISIN: LU2358378979
|
26.11.2025 15:20:09
EQS-DD: learnd SE: Karl-Theodor zu Guttenberg, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|learnd SE
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|https://learnd.co.uk/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102050 26.11.2025 CET/CEST
Analysen zu learnd SE Registered Shs -A-mehr Analysen
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|learnd SE Registered Shs -A-
|2,10
|17,32%
