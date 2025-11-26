learnd Aktie

learnd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS4Z / ISIN: LU2358378979

26.11.2025 15:20:09

EQS-DD: learnd SE: Karl-Theodor zu Guttenberg, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.11.2025 / 15:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Karl-Theodor
Nachname(n): zu Guttenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
learnd SE

b) LEI
391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: LU2358378979

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,93 EUR 9.300,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,9300 EUR 9.300,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet: https://learnd.co.uk/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102050  26.11.2025 CET/CEST





Aktien in diesem Artikel

learnd SE Registered Shs -A- 2,10 17,32% learnd SE Registered Shs -A-

