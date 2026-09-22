NFON Aktie
WKN DE: A0N4N5 / ISIN: DE000A0N4N52
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22.09.2026 18:43:42
EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|LEI Code:
|391200FZ5TRMIHIK0S97
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107190 22.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu NFON AG
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22.09.26
|EQS-PVR: NFON AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-PVR: NFON AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, buy (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, Kauf (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-DD: NFON AG: ASC Technologies AG, sell (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-DD: NFON AG: ASC Technologies AG, Verkauf (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-PVR: NFON AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-PVR: NFON AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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