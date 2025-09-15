EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Dr. Andreas Eckert, Kauf

15.09.2025 11:50:17

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Andreas
Nachname(n): Eckert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Pentixapharm Holding AG

b) LEI
3912005VBOVXNDXEQZ36 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40AEG0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,55 EUR 77.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,5500 EUR 77.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.pentixapharm.com/



 
