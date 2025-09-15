|
15.09.2025 11:50:17
EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Dr. Andreas Eckert, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100676 15.09.2025 CET/CEST
