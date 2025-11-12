Pentixapharm Aktie
WKN DE: A40AEG / ISIN: DE000A40AEG0
|
12.11.2025 08:00:03
EQS-News: Pentixapharm veröffentlicht 9-Monatszahlen für 2025
|
EQS-News: Pentixapharm Holding AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Pentixapharm veröffentlicht 9-Monatszahlen für 2025
Der Vorstand der Pentixapharm Holding AG hat heute folgendes bekannt gegeben:
Auf Basis des neu veröffentlichten Zwischenabschlusses hat der Konzern die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 mit einem Verlust in Höhe von 12,7 Mio. EUR abgeschlossen.
Die Prognose für das volle Geschäftsjahr 2025 wird auf Basis einer aktualisierten Planung angepasst. Der Vorstand rechnet wie am 06. November 2025 mitgeteilt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 18 Mio. EUR (zuvor -23,5 Mio. €).
Diese Prognose berücksichtigt Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen Mio. EUR sowie für Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen, mögliche Einnahmen aus einer Auslizenzierung sind nicht Bestandteil der Prognose.
Der vollständige Zwischenabschlusses ist auf der Investor Relations-Website der Pentixapharm Holding AG abrufbar: www.pentixapharm.com/investors/reports.
Über Pentixapharm
Pentixapharm ist ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, das die Grenzen der Radiopharmazie erweitert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickelt präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern. Die klinische Pipeline basiert auf CXCR4-gerichteten PET-CT-Programmen, darunter ein Phase-3-bereiter Kandidat zur verbesserten Diagnose von hypertonen Patienten mit Primärem Hyperaldosteronismus, durch die eine gezielten Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen der Hypertonie ermöglicht werden soll. Die CXCR4-basierten Entwicklungen beinhalten zudem wegweisende Therapieprogramme für hämatologische Krebserkrankungen. Darüber hinaus entwickelt Pentixapharm eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen aufkommenden Immun-Checkpoint-Marker, der in zahlreichen schwer zu behandelnden Krebsarten überexprimiert wird. Ergänzt durch den Schutz des geistigen Eigentums an CXCR4 und CD24 sowie eine zuverlässige Isotopenversorgung ist Pentixapharm bestens aufgestellt, bedeutenden Nutzen für Patienten und nachhaltiges Wachstum in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin zu erzielen.
Pentixapharm Investor und Medienkontakt
12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@pentixapharm.com
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|ISIN:
|DE000A40AEG0
|WKN:
|A40AEG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2228042
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228042 12.11.2025 CET/CEST
