REPLOID Group Aktie

REPLOID Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 09:56:05

EQS-DD: REPLOID Group AG: Horst Leitner, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.02.2026 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Horst
Nachname(n): Leitner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
REPLOID Group AG

b) LEI
529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.521,50 EUR 230,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.521,50 EUR 230,00 Stück

e) Datum des Geschäfts
16.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Internet: reploid.eu



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103278  16.02.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

REPLOID Group AG Inhaber-Akt 1 790,00 2,29% REPLOID Group AG Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen