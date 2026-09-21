SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
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21.09.2026 14:38:02
EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Germany
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|LEI Code:
|391200JQA0PJDPUPXU64
|End of News
|EQS News Service
|
107144 21.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)
|
14:38
|EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf (EQS Group)
|
14:38
|EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, buy (EQS Group)
|
08.09.26
|EQS-News: SBF baut Geschäft mit Industrie- und Gewerbebeleuchtung über Partnerschaft mit CONLED aus (EQS Group)
|
08.09.26
|EQS-News: SBF expand industrial and commercial lighting business through partnership with CONLED (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-News: SBF AG strengthens the growth segment of sensor technology and electromechanics with two product innovations (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-News: SBF AG stärkt mit zwei Produktinnovationen das Wachstumsfeld Sensortechnologie und Elektromechanik (EQS Group)
|
22.06.26
|EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf (EQS Group)
|
22.06.26
|EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, buy (EQS Group)
Analysen zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)
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Aktien in diesem Artikel
|SBF AG (ex Corona Equity Partner)
|2,42
|-3,20%
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