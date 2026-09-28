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WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22

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28.09.2026 10:39:38

EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.09.2026 / 10:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Ulrich
Nachname(n): Hauck

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SBF AG

b) LEI
391200JQA0PJDPUPXU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2AAE22

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,44 EUR 87,84 EUR
2,50 EUR 2.500,00 EUR
2,44 EUR 4.880,00 EUR
2,45 EUR 6.125,00 EUR
2,43 EUR 2.016,90 EUR
2,50 EUR 29.850,00 EUR
2,50 EUR 22.602,50 EUR
2,50 EUR 5.000,00 EUR
2,50 EUR 4.750,00 EUR
2,50 EUR 25.000,00 EUR
2,50 EUR 121.757,50 EUR
2,50 EUR 6.250,00 EUR
2,50 EUR 9.375,00 EUR
2,50 EUR 9.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,50 EUR 249.694,74 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Sonstige Börsen
MIC: XOFF


28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Internet: www.sbf-ag.com
LEI Code: 391200JQA0PJDPUPXU64



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107246  28.09.2026 CET/CEST





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