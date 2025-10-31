SM Wirtschaftsberatungs Aktie
WKN DE: A1RFMZ / ISIN: DE000A1RFMZ1
|
31.10.2025 16:52:17
EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SM Wirtschaftsberatungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.smw-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101576 31.10.2025 CET/CEST
