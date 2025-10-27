EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 (HGB, nicht testiert)

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Corporate News

Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025

(HGB, nicht testiert)

Sindelfingen, 27. Oktober 2025 – Die SM Wirtschaftsberatungs AG (WKN: A1RFMZ; ISIN: DE000A1RFMZ1), mit Sitz in Sindelfingen, weist nach neun Monaten ein Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum 30.09.2025 in Höhe von ca. - EUR 0,1 Mio. (Vorjahresperiode ca. + EUR 0,6 Mio.) aus. Hierin enthalten ist die Ergebnisabführung einer Tochter von ca. +EUR 0,4 Mio. Unter Berücksichtigung des im Vorjahr einmalig angefallenen Ertrages aus Projektverkäufen in Höhe von ca. EUR 1,2 Mio. hat sich das Ergebnis verbessert.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft erreichten zum 30.09.2025 ca. EUR 0,5 Mio. nach ca. EUR 0,3 Mio. in der Vorjahresperiode. Darin enthalten ist ein Erlös in Höhe von ca. EUR 0,2 Mio. aus dem Verkauf eines Restanten. Durch Erwerb einer Immobilie sowie Reduzierung der Leerstandsquote beträgt die annualisierte Miete Stand heute ca. EUR 0,4 gegenüber ca. EUR 0,1 Mio. im Dezember 2024 zzgl. der Mieten aus der Tochtergesellschaft.



Die Erträge aus Zinsen und Dividenden lagen nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei ca. TEUR 37 (Vorjahresperiode ca. (TEUR 96). Die Zinsaufwendungen lagen mit ca. TEUR 94 höher als in der Vorjahresperiode (ca. TEUR 60) aufgrund weiterer Investitionen. In den Aufwendungen sind einmalige Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Vergleich aus dem beendeten Spruchverfahren in Höhe von ca. TEUR 0,3 Mio. enthalten.

Die Bilanzsumme wuchs um ca. 15% von ca. EUR 17,8 Mio. im Vorjahr auf ca. EUR 20,5 Mio. Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken stiegen auf ca. EUR 4,1 Mio. gegenüber ca. EUR 1,2 Mio. im Vorjahr durch die Investition in zwei Projekte, wie berichtet. Von den zu realisierenden Bauprojekten erwartet die Gesellschaft in den nächsten Jahren einen Umsatzbeitrag von ca. EUR 14 Mio.

Das Eigenkapital befindet sich auf einem weiterhin außergewöhnlich hohen Niveau von ca. 70%.

Von den zurückgekauften eigenen Aktien wurden zwischenzeitlich 50.000 Stück eingezogen. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr EUR 3.930.000,00.

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Informationen über die SM Wirtschaftsberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.

Disclaimer:

