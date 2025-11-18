Smartbroker Aktie
WKN DE: A2GS60 / ISIN: DE000A2GS609
|
18.11.2025 15:53:07
EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101914 18.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smartbroker Holding AGmehr Nachrichten
|
15:53
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf (EQS Group)
|
15:53
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, buy (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, buy (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf (EQS Group)
|
15.09.25
|EQS-News: Smartbroker AG erweitert Angebot für Heavy Trader (EQS Group)
|
11.09.25
|EQS-News: Smartbroker Holding AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2025 – Mittelfristplanung bis 2030 mit klarer Wachstumsstrategie (EQS Group)
|
05.09.25
|EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Anpassung der Gesamtjahresprognose (EQS Group)
|
02.09.25
|Chefredakteur von Stiftung Warentest Finanzen wechselt zu Smartbroker+ (EQS Group)