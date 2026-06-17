Viscom Aktie
WKN DE: 784686 / ISIN: DE0007846867
|
17.06.2026 09:20:46
EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viscom SE
|Carl-Buderus-Str. 9-15
|30455 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.viscom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105570 17.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viscom AG
|
17.06.26
|EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, Kauf (EQS Group)
|
17.06.26
|EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, buy (EQS Group)
|
04.06.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1 auf 24.919 Punkte (Dow Jones)
|
04.06.26
|EQS-Adhoc: Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags (EQS Group)
|
04.06.26
|EQS-Adhoc: Viscom SE raises its forecast for incoming orders in the 2026 financial year following a major contract (EQS Group)
|
15.05.26
|EQS-DD: Viscom SE: Dr. Martin Heuser, Kauf (EQS Group)
|
15.05.26
|EQS-DD: Viscom SE: Dr. Martin Heuser, buy (EQS Group)
|
15.05.26
|EQS-DD: Viscom SE: Dr. Martin Heuser, buy (EQS Group)