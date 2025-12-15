EQS-News: All for One Group SE bestätigt vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2024/25 // Stabile Ausschüttungspolitik // Prognose bestätigt

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Umsatz mit 503,7 Mio. EUR leicht unter Vorjahr (minus 2%)

Wiederkehrende Cloud Service Umsätze und Cloud-Provisionen kompensieren Wegfall von einmaligen Lizenzumsätzen und dazugehörigen Wartungserlösen nahezu vollständig

EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) fällt auf 5,2% (2023/24: 6,7%);

EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS): 26,0 Mio. EUR (2023/24: 34,0 Mio. EUR)

Starker Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit in Höhe von 39,7 Mio. EUR (2023/24: 41,0 Mio. EUR) spiegelt das nachhaltige Geschäftsmodell und das effiziente Working Capital Management; Free Cashflow liegt bei 20,3 Mio. EUR (2023/24: 22,7 Mio. EUR)

Nachhaltigkeitskennzahlen deutlich verbessert

Ausschüttungsquote von 52% bestätigt stabile Dividendenstrategie; Dividendenvorschlag von 1,20 EUR pro Aktie

Bestätigung der Prognose

Filderstadt, 15. Dezember 2025 – Die All for One Group SE, führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat heute den Geschäftsbericht 2024/25 sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 veröffentlicht. Während der Geschäftsbericht die bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt, zeigt der publizierte Nachhaltigkeitsbericht die Fortschritte bei der Umsetzung der ESG-Strategie der All for One.

Mit Blick auf die finanziellen Kennzahlen erzielte die Gruppe einen Umsatz von 503,7 Mio. EUR (2023/24: 511,4 Mio. EUR) und eine EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) in Höhe von 5,2% (2023/24: 6,7%). Im Rahmen der konsequenten Umsetzung der strategischen Ausrichtung wurde die Mitarbeiterzahl um 6% auf 2.653 reduziert. In diesem Zuge ist ein einmaliger Aufwand in Höhe von 3,3 Mio. EUR für Freistellungen und Abfindungen entstanden. Zusätzlich wurde das EBIT durch ein Impairment im CX-Geschäft infolge gezielter Strategie- und Produktanpassungen beeinflusst und erreichte 18,9 Mio. EUR (2023/24: 28,4 Mio. EUR).

Ein starker Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit in Höhe von 39,7 Mio. EUR (2023/24: 41,0 Mio. EUR) spiegelt das nachhaltige Geschäftsmodell und das effiziente Working Capital Management wider, so konnte ein Free Cashflow von 20,3 Mio. EUR (2023/24: 22,7 Mio. EUR) erzielt werden. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 33% (30. Sep 2024: 32%). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sind um 4,7 Mio. EUR auf 67,3 Mio. EUR angestiegen, während die Nettoverschuldung sich deutlich auf 43,0 Mio. EUR (30. Sep 2024: 55,7 Mio. EUR) reduzierte. Daher verfügt die All for One über eine insgesamt sehr robuste Bilanz. Im Oktober konnten nach Abzug von SSD-Tilgungen netto 49 Mio. EUR durch zusätzliche Schuldscheindarlehen generiert werden.

Die Zahlen zeigen die Resilienz der All for One in einem herausfordernden konjunkturellen Umfeld. Das Unternehmen hat erfolgreich Projekte aus der Pipeline in konkrete Aufträge umgewandelt und dadurch die wiederkehrenden Erlöse weiter ausgebaut. Zugleich kompensierte dieses cloudbasierte Geschäft Großteils den Wegfall von Einmalerlösen aus dem On-Premise-Geschäft. Dass die im Sommer reduzierte Prognose nur am unteren Ende erreicht wurde, ist Folge der unverändert schwachen Konjunktur und der daraus resultierenden Investitionszurückhaltung.

»Trotz eines konstanten Gesamtniveaus hat sich die Qualität der Erlöse in diesem Geschäftsjahr weiter verbessert. Während die hohen Einmalerlöse aus On-Premise-Aufträgen wegfallen, konnten wir diesen erwarteten Rückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr weitestgehend mit längerfristigen Verträgen kompensieren. Damit bestätigt sich unsere Strategie. Nun geht es darum, die Profitabilität zu verbessern und gleichzeitig unsere starke Liquiditätsposition zur Stärkung der internationalen Präsenz und des Produkt- und Serviceportfolios umzusetzen«, sagt Michael Zitz, CEO der All for One.

Dividendenvorschlag

Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der All for One der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Aktie (2023/24: 1,60 EUR je Aktie) vor. Mit einer geplanten Ausschüttungsquote von 52% setzt die All for One Group SE ihre kontinuierliche Dividendenpolitik fort und schüttet damit rund die Hälfte des Jahresüberschusses aus.

Ausgehend von einem Aktienkurs von 45,50 EUR zum 30. September 2025 ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,6%.

Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 veröffentlicht

Mit dem Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 berichtet das Unternehmen zum achten Mal über die Performance der Nachhaltigkeitsentwicklung. Erstmals orientierte sich das Unternehmen dabei freiwillig an den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sowie den European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Bei den relevanten ESG-Kennzahlen konnte All for One erneut eine Verbesserung erreichen. Der Frauenanteil in Führungspositionen konnte von 21,5% auf 23,6% erhöht werden. Die Scope-1- und -2-THG-Emissionen konnten um mehr als 20% gesenkt werden.

Neues Serviceportfolio vorgestellt

Im Dezember 2025 stellte All for One ihr neues Serviceportfolio für IT-Innovationen und Cloud-Transformation vor, mit dem Unternehmen von einer kontinuierlichen und proaktiven IT-Begleitung profitieren. Vier neue Service-Cluster für beratungs- und Unterstützungsleistungen vom Update-Management bis zur Systemintegration unterstützen Unternehmen bei zentralen Herausforderungen moderner IT-Landschaften. All for One greift damit den Bedarf von Kunden auf, dass große Technologieanbieter wie SAP und Microsoft in immer kürzeren Abständen Innovationen für Cloud-basierte IT-Lösungen anbieten, während die IT-Abteilungen dieses mangels Kapazitäten immer weniger beurteilen und für den eigenen Geschäftsvorteil einstufen und gegebenenfalls integrieren können. Das neue Service Portfolio, das in enger Zusammenarbeit mit Kunden entstand, ist ein wichtiger Meilenstein für All for One auf dem Weg, die Position als innovatives Beratungs- und Servicehaus auszubauen.

Prognose bestätigt

Der Vorstand bestätigt die im November 2025 veröffentlichte Prognose. Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird – gestützt auf aktuelle Erkenntnisse, eine weiterhin robuste Auftragslage sowie eine stabile und breite Kundenbasis – ein Umsatzvolumen zwischen 500 Mio. EUR und 530 Mio. EUR erwartet (2024/25: 503,7 Mio. EUR). Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne von 5,5% und 6,5% (2024/25: 5,2%) bewegen, was einem EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) zwischen 27,5 Mio. EUR und 34,5 Mio. EUR entspricht.

Trotz einer schwierigen Wirtschaftslage in den Kernmärkten der All for One, geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026/27 von einem weiteren nachhaltigen Anstieg der EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) aus.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024/25 und der Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 finden sich auf der Homepage der All for One Group SE unter www.all-for-one.com/berichte.

Kennzahlen von Oktober 2024 bis September 2025 und 4. Quartal 2024/25 in Mio. EUR 10/2024 –

09/2025 10/2023 –

09/2024 +/- 07/2025 –

09/2025 07/2024 –

09/2024 +/- Umsatz 503,7 511,4 -2% 123,3 132,6 -7% Cloud Services 148,3 142,2 4% 37,6 36,6 3% Software und Support 144,1 155,1 -7% 34,6 40,7 -15% Consulting 1 211,3 214,1 -1% 51,1 55,3 -8% EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) 26,0 34,0 -24% 8,5 13,4 -37% EBIT-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in % 5,2 6,7 6,9 10,1 EBIT 18,9 28,4 -34% 5,1 12,0 -57% EBIT-Marge in % 3,8 5,6 4,1 9,0 Periodenergebnis 11,4 18,3 -38% 3,3 7,9 -59% Ergebnis je Aktie in EUR 2,32 3,70 -37% 0,67 1,61 -58% in Mio. EUR 30.09.2025 30.09.2024 +/- Bilanzsumme 330,7 343,1 -4% Flüssige Mittel 67,3 62,6 7% Eigenkapitalquote in % 33 32 1) Die Consulting-Umsätze enthalten ab Geschäftsjahr 2024/25 die bisher separat ausgewiesene Umsatzart »CONVERSION/4«. Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst.

