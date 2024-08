EQS-News: CEWE weiter stark: Umsatz und Ertragswachstum auch im zweiten Quartal

EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

CEWE weiter stark: Umsatz und Ertragswachstum auch im zweiten Quartal Q2-Umsatz legt mit +8,2% weiter deutlich zu, Q2-EBIT verbessert sich um +1,4 Mio. Euro

Ergebnisvorsprung gegenüber Vorjahr steigt im ersten Halbjahr auf +4,3 Mio. Euro

CEWE FOTOBUCH Absatzmenge wächst im Q2 um +5,0%

Kommerzieller Online-Druck steigert Q2-Ergebnis um +0,6 Mio. Euro auf 1,0 Mio. Euro

Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr bestätigt Jahresprognose für 2024 Oldenburg, 15. August 2024. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) bleibt nach dem starken Q1-Jahresauftakt mit deutlichem Umsatzwachstum und gestiegenem Ergebnis auch im zweiten Quartal in der Erfolgsspur: Der Q2-Gruppenumsatz wächst um +8,2% auf 151,5 Mio. Euro (Q2 2023: 140,0 Mio. Euro), das Gruppen-EBIT verbessert sich um +1,4 Mio. Euro bzw. +34,4% im saisonbedingt stets noch negativen Q2 auf -2,7 Mio. Euro (Q2 2023: -4,1 Mio. Euro). Mit dieser hervorragenden Q2-Leistung baut CEWE den EBIT-Ergebnisvorsprung in den ersten sechs Monaten auf +4,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr weiter aus: Das Gruppen-EBIT im ersten Halbjahr 2024 steigt auf 5,4 Mio. Euro (H1 2023: 1,1 Mio. Euro), der Gruppenumsatz legte deutlich um +21,8 Mio. Euro bzw. +7,4% auf 317,1 Mio. Euro zu (H1 2023: 295,4 Mio. Euro). Maßgeblich getragen wird der Ertragszuwachs vom Geschäftsfeld Fotofinishing (plus 3,4 Mio. Euro EBIT) und dem Kommerziellen Online-Druck (plus 1,0 Mio. Euro EBIT). „Unser strategischer Fokus zahlt sich weiter aus: Mit innovativen Produkten und Technologien inspirieren wir Kundinnen und Kunden, Fotoprodukte höchster Qualität zu gestalten und miteinander zu teilen. Trotz herausfordernder gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen gelingt es uns so, unser Geschäft stetig weiterzuentwickeln und auszubauen. Das ist eine Teamleistung der gesamten CEWE Group. Dafür meinen herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen,“ betont Yvonne Rostock, Vorstandsvorsitzende der CEWE Stiftung & Co. KGaA. „Mit der erreichten Ergebnisverbesserung haben wir uns eine sehr gute Startposition in die zweite Jahreshälfte mit dem für uns besonders wichtigen vierten Quartal erarbeitet. Jetzt bereiten wir uns auf unsere Saisonspitze im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft vor“, erklärt Rostock. Mit der starken Entwicklung der ersten sechs Monate liegt das Unternehmen auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen: Das CEWE-Management prognostiziert für das Gesamtjahr 2024 einen Gruppenumsatz in einer Bandbreite von bis zu 820 Mio. Euro sowie ein Gruppen-EBIT von bis zu 87 Mio. Euro. Geschäftsfeld Fotofinishing wächst weiter und verbessert Ergebnis Mit einem Q2-Umsatzwachstum von +11,0% auf 122,6 Mio. Euro (Q2 2023: 110,4 Mio. Euro) steigt der Fotofinishing-Umsatz im ersten Halbjahr 2024 deutlich um +10,0% auf 260,2 Mio. Euro (H1 2023: 236,5 Mio. Euro). Die Zahl der insgesamt abgesetzten Fotos wuchs im zweiten Quartal um +4,3 % auf 460 Mio. Stück (Q2 2023: 441 Mio. Stück), die Verkaufszahlen des CEWE FOTOBUCH stiegen um +5,0% auf 1,131 Mio. Exemplare (Q2 2023: 1,077 Mio. Exemplare). Das Fotofinishing-EBIT verbesserte sich im zweiten Quartal um + 1,0 Mio. Euro auf -3,1 Mio. Euro (Q2 2023: -4,1 Mio. Euro). Aufgrund der hohen Fixkostenremanenz ist das Fotofinishing-EBIT im saisonbedingt nachfrageschwächeren Q2 traditionell negativ. Im ersten Halbjahr 2024 trägt das Geschäftsfeld Fotofinishing mit 4,4 Mio. Euro den größten Teil zum Gruppen-EBIT bei: Eine Steigerung um +3,4 Mio. Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres (H1 2023: 1,1 Mio. Euro). Kommerzieller Online-Druck mit nachhaltig verbessertem Ergebnis Der Kommerzielle Online-Druck (KOD) zeigt im zweiten Quartal – in einem derzeit insgesamt rückläufigen Druckmarkt – nur einen leichten Umsatzrückgang von -1,1 % auf 21,6 Mio. Euro (Q2 2023: 21,8 Mio. Euro). Dabei gelingt dem KOD im zweiten Quartal auf Basis der weiter kontinuierlich optimierten Kostenstruktur erneut eine deutliche EBIT-Verbesserung um +0,6 Mio. Euro auf 1,0 Mio. Euro (Q2 2023: 0,4 Mio. Euro). Mit einem Halbjahresumsatz von 43,0 Mio. Euro (H1 2023: 44,4 Mio. Euro) verbessert der Kommerzielle Online-Druck sein EBIT in den ersten sechs Monaten 2024 um +1,0 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro (H1 2023: 0,8 Mio. Euro). Diese erfolgreiche Entwicklung in einem schwierigen Markt zeigt, wie der KOD bei CEWE sich mit der Kosteneffizienz in der Produktion und der (dadurch möglichen) „Bestpreisgarantie“ für seine Kundinnen und Kunden eine erstklassige Position erarbeitet hat. CEWE-Einzelhandel zeigt sich weiter gut aufgestellt Das im Segment Einzelhandel ausgewiesene Handelsgeschäft mit Foto-Hardware (Kameras, Objektive, Fotozubehör) erreicht mit einem Q2-Umsatz von 7,3 Mio. Euro (Q2 2023: 7,8 Mio. Euro) im ersten Halbjahr 2024 einen um 4,2% reduzierten Umsatz von 14,0 Mio. Euro (H1 2023: 14,6 Mio. Euro). CEWE verzichtet im Bereich der Foto-Hardware weiterhin bewusst auf weniger margenträchtiges Handelsgeschäft und fokussiert sich auf das (im Segment Fotofinishing ausgewiesene) Geschäft mit Fotofinishing-Produkten. Dadurch verbessert der Geschäftsbereich mit einem Q2-EBIT von -0,1 Mio. Euro (Q2 2023: -0,1 Mio. Euro) sein EBIT im saisonbedingt typischerweise noch negativen ersten Halbjahr insgesamt um +0,1 Mio. Euro auf -0,2 Mio. Euro (H1 2023: -0,3 Mio. Euro). Solide Eigenkapitalquote steigt auf 66,7%, ROCE bei starken 19,2% Die Eigenkapitalquote liegt mit sehr soliden 66,7% sogar nochmals leicht über dem Vorjahresniveau (30.06.2023: 66,1%). Positiv entwickelt hat sich zugleich die Ertragskraft des eingesetzten Kapitals (ROCE), die nach 18,1% im Vorjahr auf starke 19,2% per 30.06.2024 anstieg. H1-Ergebnisse bestätigen Ausblick 2024 Das CEWE-Management sieht sich durch die Ergebnisse des ersten Halbjahres in der abgegebenen Zielsetzung bestärkt und bekräftigt den Ausblick für 2024: Der Gruppenumsatz soll 2024 einen Wert in der Bandbreite von 770 bis 820 Mio. Euro erreichen, das Gruppen-EBIT wird 2024 im Korridor von 77 bis 87 Mio. Euro erwartet. Das CEWE-Management orientiert sich bei diesen Zielsetzungen jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten, das untere Ende der Korridore reflektiert lediglich exogene, vom Unternehmen nicht beeinflussbare Unsicherheiten wie z.B. eine sich verschärfende inflationsbedingte Verteuerung. CEWE selbst sieht derzeit keine Auswirkungen der Inflation auf das eigene Geschäft: Gerade Fotoprodukte haben für viele Menschen einen sehr hohen emotionalen Wert und werden weitestgehend unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zunehmend nachgefragt. Ergebnisse H1 und Q2 2024 im Überblick CEWE-Geschäftsfelder Einheit H1 2023 H1 2024 Q2 2023 Q2 2024 (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 957,0 979,0 440,8 459,9 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,333 2,368 1,077 1,131 Umsatz Mio. Euro 236,5 260,2 110,4 122,6 EBIT Mio. Euro 1,1 4,4 -4,1 -3,1 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -1,6 -1,5 -0,8 -0,8 Sondereffekt Software-Lizenzen Mio. Euro -0,5 - -0,5 - EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 3,2 5,9 -2,8 -2,4 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 14,6 14,0 7,8 7,3 EBIT Mio. Euro -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 44,4 43,0 21,8 21,6 EBIT Mio. Euro 0,8 1,8 0,4 1,0 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,1 -0,1 0,0 0,0 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 0,9 1,9 0,4 1,0 (3) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT Mio. Euro -0,5 -0,7 -0,3 -0,5 CEWE-Gruppe Einheit H1 2023 H1 2024 Q2 2023 Q2 2024 Umsatz Mio. Euro 295,4 317,1 140,0 151,5 EBIT Mio. Euro 1,1 5,4 -4,1 -2,7 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -2,2 -1,6 -1,3 -0,8 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 3,3 7,0 -2,8 -1,9 EBT Mio. Euro 0,7 6,3 -4,3 -2,4 Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Abweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. Erläuterungen zur Tabelle „Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Tel.: 0441 / 404 - 2288, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de Treffen Sie uns gerne auf einer dieser Investmentkonferenzen oder verfolgen Sie unsere anstehenden Veröffentlichungen: Finanzterminkalender (soweit terminiert) 20.08.2024 German Select Online Conference, mwb research AG 22.08.2024 Montega Konferenz HIT, Hamburg 24.09.2024 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2024, München 25.09.2024 Baader Investment Conference 2024, München 14.11.2024 Veröffentlichung der Q3 2024 Zwischenmitteilung 20.11.2024 CIC Market Solutions Forum, Paris 25.11.2024 Deutsches Eigenkapitalforum 2024, Frankfurt Über CEWE Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE Group ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.

