EQS-News: Circus: Erfolgreicher Launch des autonomen KI-Robotik Systems CA-1 in REWE-Supermärkten

|
Circus: Erfolgreicher Launch des autonomen KI-Robotik Systems CA-1 in REWE-Supermärkten
REWE Region West, die regionale Organisationseinheit der REWE Group für Westdeutschland, zählt zu den globalen Launch-Partnern der CA-1 Series 4. Damit positioniert sich REWE als weltweiter Vorreiter für Automatisierung und Food-Innovation im stationären Einzelhandel. Die REWE Group gehört mit über 16.000 Standorten zu den größten Handelsorganisationen in Europa.
Der erste „Fresh & Smart“-Standort eröffnet heute in Düsseldorf Heerdt und markiert damit die weltweit erste Integration eines autonom kochenden KI-Roboters in einem Supermarkt. Weitere Standorte sind bereits in Planung und Aufbau.
Kundinnen und Kunden können ab sofort frisch zubereitete Gerichte in Restaurantqualität genießen – live und auf Abruf, zubereitet vom autonomen Kochroboter CA-1 Series 4, dem ersten in Serie gefertigten KI-Roboter von Circus. Hauptgerichte sind ab 6 Euro erhältlich und ab heute direkt im Markt zugänglich.
Der Start markiert den Beginn einer neuen Ära der autonomen Integration im Einzelhandel, in der Robotik, künstliche Intelligenz und Software zusammenwirken. Das CA-1-System bereitet Mahlzeiten autonom, präzise und in gleichbleibender Qualität zu – gesteuert durch vorausschauende Modelle, die Nachfrage und Effizienz optimieren und Lebensmittelverschwendung minimieren.
„Mit dem Einsatz vollautonomer KI-Roboter zeigen wir, wie Lebensmittelhandel heute Innovation denken muss: nah an den Bedürfnissen der Kund:innen, technologisch führend und immer mit höchstem Qualitätsanspruch”, sagt Lars Klein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Region West. “Wir verbinden Effizienz mit Genuss und machen den Einkauf zu einem Erlebnis der Zukunft.”
„Unser Start mit REWE markiert die erste reale Anwendung physischer KI im Einzelhandel“, ergänzt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus. „Mit ‚Fresh & Smart‘ wird autonome Robotik Teil des Alltags – sie ermöglicht frischen, hochwertigen Zugang zu Essen durch Technologie, die sowohl skalierbar als auch nachhaltig ist.“
Kund:innen können jetzt erleben, wie Handel und modernste Technologie zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. Diese erste Eröffnung markiert den Start von drei Pilotstandorten – der nächste folgt bereits in wenigen Tagen.
Kontakt
Über REWE West
29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Straße 112
|81669 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2220206
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2220206 29.10.2025 CET/CEST
