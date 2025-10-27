EQS-News: Circus etabliert operative Präsenz im Ukraine-Krieg

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Circus etabliert operative Präsenz im Ukraine-Krieg



27.10.2025 / 07:30 CET/CEST

Circus baut Deployment-Teams in Kiew auf, um reibungslosen Rollout und Betrieb seiner autonomen CA-M KI-Robotersysteme für die taktische Verpflegung sicherzustellen – erste lokale Partner bereits vertraglich gebunden.

Das Unternehmen bekräftigt sein Engagement für eine schnelle Einsatzfähigkeit im ukrainischen Kriegsgebiet – Circus KI-Robotik Systeme sollen vor Ort bereits in den kommenden Monaten in Betrieb gehen können.

Insgesamt sieht Circus eine schnell wachsende Nachfrage nach KI-gesteuerten Robotikeinheiten für autonome Versorgungsinfrastrukturen, wobei sich die ukrainischen Streitkräfte als Vorreiter in der schnellen Integration neuer Technologien etabliert haben.



Kiew / München, 27. Oktober 2025 – Die Circus SE (XETRA: CA1 / WKN: A2YN35), ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich KI-Robotik für autonome Ernährungssysteme und taktische Truppenversorgung, gibt heute den Aufbau lokaler operativer Teams sowie einer logistischen Partnerschaft mit Sitz in Kiew bekannt. Dieser strategische Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Beschleunigung des Einsatzes der CA-M Systeme – dem KI-Robotik Produkt von Circus für eine autonome Versorgungsinfrastruktur in Hochrisiko-Umgebungen.

Neu geschaffene lokale Partnerschaften bringen umfassendes Wissen in Verteidigungstechnologie, Systemintegration und operativen Support. Das Team in Kiew dient als Basis für die Schaffung eines regionalen Zentrums für Deployment, Wartung, Vertriebsunterstützung sowie operative Schulungen der CA-M KI-Robotik Systeme in der Ukraine.

„Die Etablierung einer lokalen Präsenz in der Ukraine unterstreicht unser klares Bekenntnis zu operativer Exzellenz und Einsatzbereitschaft vor Ort“, sagt Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO der Circus SE. „Die Ukraine ist für uns ein zentraler Einsatz- und Wachstumsschwerpunkt mit vielfältigen Anwendungsfeldern in der Region. Mit unseren autonomen, KI-gestützten Versorgungssystemen schaffen wir verlässliche Infrastruktur selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen – von abgelegenen Basen bis hin zu mobilen Einsatz-Zentren.“

Das CA-M-System ist für den schnellen, taktischen Einsatz konzipiert und ermöglicht autonome Versorgung bei minimalem Personalaufwand. Durch die proprietäre Embodied-AI-Technologie und die modulare Architektur von Circus produziert der CA-M mittels KI-Robotik ausgewogene Verpflegung auch unter extremen Bedingungen – unabhängig von der Versorgungskette und mit höchster Zuverlässigkeit in kritischen Regionen.

Die ersten CA-M Auslieferungen in der Region sollen in den kommenden Monaten in Zusammenarbeit mit regionalen Expansions-Partnern beginnen. Diese Einsätze sollen die Grundlage für eine breitere Rollout-Strategie schaffen, welche eine Vielzahl nationaler Kunden mit skalierbarer, autonomer Ernährungsinfrastruktur unterstützt.

Mit dieser Expansion stärkt Circus sein europäisches Operationsnetzwerk und bekräftigt seine Mission, Versorgung mittels Robotik und KI neu zu definieren – und Regierungen, Verteidigungsorganisationen sowie humanitären Akteuren mit autonomen Systemen zu versorgen.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



