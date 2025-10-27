Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
|
27.10.2025 07:30:03
EQS-News: Circus etabliert operative Präsenz im Ukraine-Krieg
|
EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion
Circus etabliert operative Präsenz im Ukraine-Krieg
Neu geschaffene lokale Partnerschaften bringen umfassendes Wissen in Verteidigungstechnologie, Systemintegration und operativen Support. Das Team in Kiew dient als Basis für die Schaffung eines regionalen Zentrums für Deployment, Wartung, Vertriebsunterstützung sowie operative Schulungen der CA-M KI-Robotik Systeme in der Ukraine.
„Die Etablierung einer lokalen Präsenz in der Ukraine unterstreicht unser klares Bekenntnis zu operativer Exzellenz und Einsatzbereitschaft vor Ort“, sagt Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO der Circus SE. „Die Ukraine ist für uns ein zentraler Einsatz- und Wachstumsschwerpunkt mit vielfältigen Anwendungsfeldern in der Region. Mit unseren autonomen, KI-gestützten Versorgungssystemen schaffen wir verlässliche Infrastruktur selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen – von abgelegenen Basen bis hin zu mobilen Einsatz-Zentren.“
Das CA-M-System ist für den schnellen, taktischen Einsatz konzipiert und ermöglicht autonome Versorgung bei minimalem Personalaufwand. Durch die proprietäre Embodied-AI-Technologie und die modulare Architektur von Circus produziert der CA-M mittels KI-Robotik ausgewogene Verpflegung auch unter extremen Bedingungen – unabhängig von der Versorgungskette und mit höchster Zuverlässigkeit in kritischen Regionen.
Die ersten CA-M Auslieferungen in der Region sollen in den kommenden Monaten in Zusammenarbeit mit regionalen Expansions-Partnern beginnen. Diese Einsätze sollen die Grundlage für eine breitere Rollout-Strategie schaffen, welche eine Vielzahl nationaler Kunden mit skalierbarer, autonomer Ernährungsinfrastruktur unterstützt.
Mit dieser Expansion stärkt Circus sein europäisches Operationsnetzwerk und bekräftigt seine Mission, Versorgung mittels Robotik und KI neu zu definieren – und Regierungen, Verteidigungsorganisationen sowie humanitären Akteuren mit autonomen Systemen zu versorgen.
Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
Circus SE
27.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Straße 112
|81669 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2218716
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2218716 27.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten
|
07:30
|EQS-News: Circus etabliert operative Präsenz im Ukraine-Krieg (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Circus Establishes Operational Presence in the Ukraine War (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-News: Circus SE sichert Schlüsseltechnologien durch sechs neue Defense-Patente (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-News: Circus SE Secures Core Technologies Through Six New Defense Patents (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-News: Circus SE Set for High-Volume Market Entry in the Defense Sector (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-News: Circus SE steht vor Hochvolumen-Markteintritt im Verteidigungssektor (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-News: Circus SE wird europäischer Partner bei Metas Ausbau von KI-Modellen für Verteidigung und Sicherheit (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-News: Circus SE Becomes European Partner in Meta’s Expansion of AI Models to Defense and Security (EQS Group)