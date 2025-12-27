EQS-News: EAMD geht eine Kooperation mit einem ukrainischen Partner im Bereich Dual Use Drohnen ein

EAMD European AeroMarine Drones Aktie
Die EAMD European AeroMarine Drones AG mit Sitz in Berlin ist eine Beteiligungsgesellschaft für Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Dual-Use-Drohnen und Aufklärungssysteme. Unser Geschäftsmodell vereint technische Beratung, den Vertrieb leistungsfähiger UAV-Plattformen und strategische Beteiligungen an führenden Herstellern. Damit schaffen wir den Zugang zu modernsten Technologien, die in kritischen Situationen über Stabilität und Einsatzfähigkeit entscheiden. Durch die intelligente Verzahnung dieser drei Geschäftsfelder entstehen Synergien, die uns von reinen Technologieanbietern unterscheiden.
Unsere Arbeit konzentriert sich auf klare Schwerpunkte, die für Partner und Investoren nachvollziehbar sind:
Um die Erfahrung aus dem zivilen und militärischen Bereich optimal zu nutzen hat die EAMD nach ersten Kontakten im Frühjahr 2025 und Verhandlungen über den Sommer eine Kooperation mit einem ukrainischen Partner abgeschlossen.
Die Aufgaben sind wie folgt verteilt:
Die am 12.11.2025 beschlossene Kapitalerhöhung läuft noch bis 31.01.2026. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie und zum Bezugspreis von EUR 8,00 je neuer Aktie ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Zur Zeichnung sämtlicher 108.882 neuen Aktien wird die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, mit der Verpflichtung zugelassen, die neuen Aktien in Abstimmung mit der Gesellschaft interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung anzubieten Die Emissionserlöse aus der Transaktion werden hauptsächlich zur Umsetzung des neuen Kooperationsprojektes verwendet.
Kontakt:
Dr. Marco Metzler
Mitglied des Vorstands
marco.metzler@eamd.eu
