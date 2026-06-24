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24.06.2026 12:36:23

EQS-News: Generalversammlung der Highlight Communications AG

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Generalversammlung der Highlight Communications AG

24.06.2026 / 12:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG  

Generalversammlung der Highlight Communications AG

Die ordentliche Generalversammlung 2026 der Highlight Communications AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an.

Pratteln, 24. Juni 2026

Die an der Frankfurter Börse kotierte schweizerische Highlight Communications AG (HLG; WKN 920 299) mit Sitz in Pratteln ("HLC") hat heute ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären jeweils mit grosser Mehrheit angenommen.

Bernhard Burgener wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, ebenso wurden Peter von Büren, Edda Kraft und Stefan Wehrenberg für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Edda Kraft und Stefan Wehrenberg wurden auch als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

 

Weitere Informationen:

Highlight Communications AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln BL
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch


24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: ir@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2353058

 
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2353058  24.06.2026 CET/CEST

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