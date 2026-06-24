EQS-News: Generalversammlung der Highlight Communications AG

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Generalversammlung der Highlight Communications AG



24.06.2026 / 12:36 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Generalversammlung der Highlight Communications AG Die ordentliche Generalversammlung 2026 der Highlight Communications AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an. Pratteln, 24. Juni 2026 Die an der Frankfurter Börse kotierte schweizerische Highlight Communications AG (HLG; WKN 920 299) mit Sitz in Pratteln ("HLC") hat heute ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären jeweils mit grosser Mehrheit angenommen. Bernhard Burgener wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, ebenso wurden Peter von Büren, Edda Kraft und Stefan Wehrenberg für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Edda Kraft und Stefan Wehrenberg wurden auch als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt. Weitere Informationen: Highlight Communications AG

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