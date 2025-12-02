EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 01.12.2025, 14:26 Uhr CET/CEST - Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres 2025/2026 (30. November 2025)

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Korrektur der Veröffentlichung vom 01.12.2025, 14:26 Uhr CET/CEST - Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres 2025/2026 (30. November 2025)



Konzernumsatz ca. € 34,2 Mio. // Konzern-Auftragsbestand ca. € 39,6 Mio. // Umsatz- und Ergebnis-Zielsetzung bestätigt // Positives Marktumfeld begünstigt mittelfristiges Umsatzziel von € 65 Mio.



Die CEOTRONICS AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2025 bis 30. November 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Rekord-Halbjahresumsatz von ca. € 34,2 Mio. erreicht. Die Umsatzsteigerung beläuft sich demnach auf ca. 61,5%.



Der Auftragseingang nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 beläuft sich auf ca. € 13,8 Mio. und liegt damit ca. € 7 Mio. (ca. 33,5%) unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der konsolidierte Auftragsbestand zum 30. November 2025 verringerte sich um ca. 43,9% auf ca. € 39,6 Mio. Im Vorjahreswert waren beide SmG-Lose „2024“ und „2025“ enthalten, die bis Anfang Dezember 2025 bereits vollständig ausgeliefert und berechnet sein werden. Beide Vorjahresvergleichswerte lagen auf Rekord-Niveau.



Endgültige und detaillierte Halbjahreszahlen (inkl. der Ergebnisse) werden nach Feststellung, voraussichtlich Ende Januar 2026, mit dem Halbjahresfinanzbericht 2025/2026 veröffentlicht.



„Die CEOTRONICS AG hat im ersten Halbjahr eine phänomenale Leistung abgeliefert. Der Umsatz konnte enorm gesteigert werden. Der für das lfd. Geschäftsjahr ausreichende Auftragsbestand und -eingang wäre signifikant höher ausgefallen, wenn uns der schon lange erwartete Auftrag für das dritte SmG-Los „2026“ über möglicherweise bis zu 50.000 Systeme, welcher bereits vom Verteidigungsausschuss genehmigt wurde, noch vor dem Halbjahresende erreicht hätte. Positiv zu bewerten ist, dass die deutschen Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr 2026 auf € 108,2 Mrd. (2025: € 86,35 Mrd.) ansteigen sollen. Diese Gesamtausgaben für die Landesverteidigung sollen zu € 25,51 Mrd. aus dem Sondervermögen gedeckt werden.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.



