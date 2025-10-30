EQS-News: LPKF veröffentlicht 9-Monatsbericht: Fortschritte trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Zwischenbericht

LPKF veröffentlicht 9-Monatsbericht: Fortschritte trotz herausfordernder Rahmenbedingungen



30.10.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LPKF veröffentlicht 9-Monatsbericht: Fortschritte trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

Erholung der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Differenzierte Geschäftsentwicklung und Wachstumspotenziale in den Segmenten

Strategisches Programm „North Star“: Maßnahmen zur langfristigen Profitabilität gestartet

Garbsen, 30. Oktober 2025 – Trotz anhaltender globaler Herausforderungen erzielte der HighTech-Maschinenbauer LPKF Laser & Electronics SE im dritten Quartal 2025 Fortschritte in zentralen Geschäftsbereichen. Der heute veröffentlichte 9-Monatsbericht gibt einen Überblick über die Geschäftsentwicklung, die sich in den verschiedenen Segmenten unterschiedlich darstellt.

Der LPKF-Konzern hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 leicht um 2 % auf 83,9 Mio. EUR gesteigert. Gleichzeitig hat sich das bereinigte EBIT auf -0,8 Mio. EUR verbessert (Vorjahreszeitraum: -5,6 Mio. EUR). Im dritten Quartal erreichte der Konzern einen Umsatz von 24,8 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT von -0,1 Mio. EUR, womit die Prognose für diesen Zeitraum erfüllt wurde. Danach sollte der Umsatz im dritten Quartal zwischen 22 und 28 Mio. EUR und das bereinigte EBIT im Bereich von -3,5 bis 0,5 Mio. EUR liegen.

Der Auftragseingang lag nach neun Monaten aufgrund eines schwachen zweiten Quartals und ausbleibender Solaraufträge mit 65,4 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 84,1 Mio. EUR. Der Auftragsbestand reduzierte sich von 61,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 32,5 Mio. EUR. Die allgemeine Investitionszurückhaltung im zweiten Quartal, unter anderem verursacht durch Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik, führte insbesondere in Europa und Asien zu Zurückstellungen von Aufträgen. In Nordamerika waren die Auswirkungen hingegen weniger ausgeprägt.

Update zur Entwicklung in den Segmenten

Der LPKF-Konzern blickt in den ersten neun Monaten 2025 auf eine gemischte Geschäftsentwicklung in seinen Segmenten. Im Bereich Electronics zeigte sich nach einer herausfordernden Phase ein erfreuliches Wachstum im dritten Quartal. Das Geschäft mit Systemen zum Leiterplattenlaserschneiden nahm insbesondere durch den CuttingMaster 2000, ein leistungsstarkes Lasersystem zum Vereinzeln von Leiterplatten, deutlich Fahrt auf und bietet erhebliches Wachstumspotential.

Die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) ist eine Schlüsseltechnologie von LPKF für die präzise Bearbeitung dünner Glasmaterialien, insbesondere für Anwendungen im Halbleiterbereich und bei Displays. Der Megatrend „Next Generation Computing“ und die steigende Nachfrage nach Glassubstraten für das Advanced Packaging treiben LIDE als zentrale Lösung für moderne Halbleiterproduktion an. LPKF hat sich in diesem Markt eine führende Position erarbeitet und stärkt diese durch innovative Technologieintegration wie das Singulieren von glasbasierten Packages und die Entwicklung von Co-Packaged Optics (CPO) mit Glas-Substraten, wodurch Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit bei KI-Anwendungen und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken gefördert werden. Damit etabliert sich LPKF als strategischer Partner für die nächste Generation der Halbleitertechnologien.

Im Segment Development zeigte sich eine erfreulich hohe Nachfrage in Nordamerika, während der asiatische Markt weiterhin von einer zurückhaltenden Dynamik geprägt war. Erhöhte staatliche F&E-Budgets im Verteidigungsbereich bieten jedoch gute Zukunftsperspektiven. LPKF überprüft strategisch die Ausrichtung seines Geschäftsbereichs ARRALYZE, da der kommerzielle Fortschritt im Biotechnologiemarkt hinter den Erwartungen bleibt. Trotz der Marktherausforderungen sieht LPKF weiterhin großes Potenzial in der innovativen Technologie zur Einzelzellanalyse im stark wachsenden Biotechnologiemarkt. Das Unternehmen untersucht Möglichkeiten, die hohen Eintrittsbarrieren durch eine Kooperation mit einem erfahrenen und etablierten Partner zu überwinden.

Im Segment Welding konnte LPKF im Berichtszeitraum Erfolge im Markt für Consumer Electronics und Medizintechnik verzeichnen, während die Automobilindustrie weiterhin schwächelt. Eine strukturelle Anpassung am Standort Fürth wurde eingeleitet, um nachhaltige Profitabilität sicherzustellen.

Das Segment Solar geht aktuell durch eine herausfordernde Phase: Der Umsatz konnte durch Großaufträge aus dem Vorjahr stabil gehalten werden, der Auftragseingang reduzierte sich jedoch auf Service- und Ersatzteillieferungen. Insbesondere die Investitionszurückhaltung im Zusammenhang mit einem möglichen Technologiewechsel hin zu Perowskit-Beschichtungen schafft Unsicherheiten. LPKF reagiert mit Kostenkontrolle und einer Anpassung des Produktportfolios. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von einem Technologiedurchbruch in Richtung Perovskite profitieren zu können.

Strategische Ausrichtung – „North Star“ Programm gestartet

LPKF hat im September das strategische Programm „North Star“ gestartet, ein umfassendes Maßnahmenpaket zur nachhaltigen Steigerung der Profitabilität und zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Ziel ist es, eine zweistellige EBIT-Marge zu erreichen, die Resilienz gegenüber Umsatzschwankungen zu stärken und klare Verbesserungen in den Bereichen Operations, Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Administration & Infrastruktur sowie Service umzusetzen. Alle Maßnahmen sollen bis zum Jahresende konkretisiert werden, um eine klare Strategie für die kommenden Jahre bereitzustellen.

„Unsere Technologien haben bereits in vielen Märkten führende Positionen erlangt und bestehende Lösungen abgelöst. Doch jetzt ist es entscheidend, unsere Profitabilität auch bei schwankenden oder stagnierenden Umsätzen zu sichern. Mit „North Star“ legen wir jetzt den Grundstein für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft“, betont Peter Mümmler, CFO von LPKF. „Wir arbeiten nicht nur weiter an unseren Fixkosten, sondern nehmen die gesamte strukturelle Aufstellung von LPKF in den Fokus, um die Grundlage für eine stabile und attraktive EBIT-Marge zu schaffen“, so Mümmler weiter.

Parallel zur operativen Optimierung setzt LPKF weiter auf die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie auf die Erschließung neuer Volumenmärkte wie Halbleiter-, Display- und Biotechnologie-Anwendungen. „Die fortschreitende Miniaturisierung in der Elektronik und die wachsende Nachfrage durch Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz schaffen großes Marktpotenzial. Wir sind entschlossen, diese Chancen gezielt zu nutzen“, sagt Klaus Fiedler, CEO von LPKF.

Prognose

Angesichts herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen hat der Vorstand die Jahresprognose bereits am 15. September für das Gesamtjahr 2025 angepasst. Der Konzern geht nun von einem Umsatz zwischen 115 bis 125 Mio. EUR (vorher: 125 bis 140 Mio. EUR) und einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 0 % und 5 % (vorher: 6 % bis 9 %) aus.

Mittelfristiger Ausblick

Der Vorstand blickt zuversichtlich auf die mittelfristige Entwicklung der LPKF-Gruppe. Während sich die Segmente aktuell unterschiedlich entwickeln, bleibt das Ziel klar: Der Vorstand strebt eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge im Konzern an.

Besonders im Halbleitermarkt sieht das Unternehmen mit LIDE und dem Ausbau des Produktportfolios eine sehr gute strategische Positionierung und großes Wachstumspotenzial. Auch der SMT-Bereich (Surface Mount Technology) und das PCB Rapid Prototyping bieten sehr solide Wachstumsperspektiven.

Trotz der aktuellen Auftragsschwäche im Solargeschäft erwartet LPKF von der Transformation zur Perowskit-Technologie ein vielversprechendes Wachstumsfeld mit erheblichen Chancen für LPKF. Nach der strategischen Neuausrichtung im Kunststoffschweißen erwartet der Vorstand auch in diesem Segment langfristig profitables Wachstum.

Um die LPKF-Gruppe langfristig resilient und wettbewerbsfähig zu positionieren, ist es zunächst erforderlich, wesentliche strukturelle Anpassungen vorzunehmen, da in der aktuellen Phase wirtschaftlicher Unsicherheit kurzfristig keine deutlichen Wachstumsimpulse zu erwarten sind.

*Das bereinigte EBIT ist das EBIT bereinigt um Restrukturierungs- und Abfindungskosten und Effekte aus Veränderungen des Konsolidierungskreises sowie Veränderungen des Long Term Incentives (LTI) aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet LPKF hierbei mit Kosten in Höhe von 1 - 2 % des Umsatzes.

Über LPKF

Als HighTech-Maschinenbauer entwickelt LPKF hochpräzise, skalierbare Fertigungsverfahren, die in Wachstumsmärkten wie Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik, Smart Mobility sowie Forschung & Entwicklung eingesetzt werden. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter und strebt unermüdlich danach, den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen voranzutreiben und eine nachhaltige, positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).

Kontakt:Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations