Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen

Der SDAX zeigt sich heute wenig verändert.

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,04 Prozent auf 16 878,73 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 84,674 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 894,37 Zählern und damit 0,138 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 871,15 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 16 962,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 861,35 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 3,14 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 933,11 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 17 719,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, stand der SDAX bei 13 498,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 21,54 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Alzchem Group (+ 7,51 Prozent auf 160,40 EUR), Kontron (+ 4,32 Prozent auf 23,16 EUR), secunet Security Networks (+ 2,17 Prozent auf 198,00 EUR), Sixt SE St (+ 1,99 Prozent auf 76,95 EUR) und Hypoport SE (+ 1,74 Prozent auf 128,40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen pbb (-3,14 Prozent auf 4,75 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,94 Prozent auf 6,94 EUR), PNE (-2,31 Prozent auf 11,00 EUR), Siltronic (-1,91 Prozent auf 56,60 EUR) und Springer Nature (-1,77 Prozent auf 22,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 478 699 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 6,671 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,16 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

